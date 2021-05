Bersama Universitas Cengkung Taiwan, UM Banjarmasin Bahas Challenge of Clinical Nursing in Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Universitas Muhammadiyah (UM) Banjarmasin bekerjasama dengan Universitas Cengkung Taiwan, dalam pelaksanaan Guest Lecture.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 333 peserta via daring, kegiatan ini bertemakan tentang future challenge of clinical Nursing in Asia.

Dosen tamu pada kegiatan ini adalah Profesor Yen miaofen, PHD, RN.FAAN, ia merupakan seorang dosen di Departement of Nursing college of medicine ncku 1, University road, tainan, Taiwan.

Dalam paparannya, Prof Yen menjelaskan tentang perawat di masa lampau, sekarang dan yang akan datang.

Sebagai seorang perawat menururnya, harus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian.

Selain itu Prof Yen, juga membahas tentang pengembangan pengetahuan klinik keperawatan dari praktik fenomena, penelitian sampai munculnya teori.

Ia juga menyarankan kepada peserta guest lecture untuk selalu mencatat kegiatan yang dilakukan, perkembangan pasien dalam diary dan selalu ditulis.

"Dengan menulisnya maka catatan tersebut bisa dijadikan suatu buku," kata Prof Yen.

Kegiatan itu di buka oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, M Syafwani, S.Kp.M.Kel.,Sp.jiwa.

"Saya menyambut kegiatan ini dengan gembira dan saya mengharapkan peserta dapat menyimak pemaparan dari Prof Yen, untuk meningkatkan pengetahuan sebagai seorang perawat," ujar Syafwani.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)