LINK Streaming Man United vs Liverpool Live TV Online Liga Inggris Malam Ini, David de Gea Absen

Link Live Streaming Man United vs Liverpool di Liga Inggris, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man United vs Liverpool di laga Liga Inggris, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Paul Pogba main, David de Gea absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, David de Gea Absen namun Paul Pogba main.

Duel Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: LINK Streaming TV Online Man United vs Liverpool Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Pogba Main

Baca juga: Hasil MotoGP Spanyol 2021 : Jack Miller tercepat, Rossi Ke 17, Adik Marc Marquez Crash

Baca juga: Susunan Pemain Udinese vs Juventus Liga Italia Live Bein Sports 2 Malam Ini, Cristiano Ronaldo Main

Baca juga: LINK Bein Sports1! Live Streaming TV Online Valencia vs Barcelona Liga Spanyol Malam Ini, Messi Main

Peringkat 2 Manchester United (MU) akan menjamu peringkat 6 Liverpool di Old Trafford pada pekan ke-34 Premier League 2020/21, Minggu (2/5/2021). MU tak boleh kalah dalam laga ini.

Jika MU kalah, dan Manchester City mengalahkan tuan rumah Crystal Palace pada Sabtu (1/5/2021), maka MU harus rela melihat rival sekotanya itu mengunci gelar juara.

MU saat ini tertinggal 10 poin (77-67) dari City.

Apabila sampai tercipta selisih 13 poin di antara mereka, dengan empat laga tersisa, MU takkan bisa lagi mengejar City.

Motivasi MU untuk meraih kemenangan mungkin sangat besar.

Terlebih lagi, anak-anak asuh Ole Gunnar Solskjaer sedang sangat bersemangat usai membantai AS Roma di Old Trafford dengan skor 6-2 melalui gol-gol Bruno Fernandes (2), Edinson Cavani (2), Paul Pogba, dan Mason Greenwood pada leg pertama semifinal Liga Europa.