LINK Streaming TV Online Udinese vs Juventus Liga Italia Live Bein Sports 2 Malam Ini, Ronaldo Fit

Link Live Streaming Udinese vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Udinese vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Udinese vs Juventus dimulai pukul 23.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Udinese vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Udinese vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Juventus perlu lebih konsisten jika tak ingin terlempar dari empat besar.

Di laga terakhirnya, satu gol Alvaro Morata hanya cukup untuk memberi Juventus hasil seri 1-1 dengan tuan rumah Fiorentina.

Cristiano Ronaldo, yang masih memimpin daftar top skor sementara dengan 25 golnya, sudah absen membobol gawang lawan dalam tiga penampilan beruntun untuk La Vecchia Signora.

Sementara itu, Udinese baru saja menang dengan skor yang cukup meyakinkan atas tuan rumah Benevento, yakni 4-2.

Udinese menang lewat gol-gol Nahuel Molina, Tolgay Arslan, Jens Stryger Larsen, dan Jayden Braaf.

Juventus saat ini memiliki 66 poin, sama dengan peringkat 3 Napoli dan peringkat 5 AC Milan.