Harga Ikan Laut Naik, UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Jamin Stok Ikan Tersedia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga Ikan laut mengalami sedikit kenaikan akibat masa tangkapan berkurang ditambah lagi juga cuaca di laut yang beberapa hari ini sangat ekstrem.

Namun Plt Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Nadiyah, warga tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok ikan laut.

"Meski hasil tangkapan tidak melimpah, tetapi UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin masih mempunyai persediaan ikan di freezer yang didatangkan langsung dari pulau Jawa," kata dia.

Dijslaskannya tadi malam ada beberapa kapal yang bersandar.

"Nah untuk menutupi kekurangan, kita gunakan ikan yang ada di gudang pendingin ikan atau cold storage," kata Nadiyah.

Di urai Nadiyah harga jenis ikan yang saat ini tersedia yaitu, ikan lajang dan ikan tongkol di kisaran harga Rp23.00,00 per kilogram, ikan peda Rp35.000,00 per kilogram, ikan bawal Rp48.000,00 per kilogram, dan ikan bandeng Rp16.000,00 per kilogram.

"Selama Ramadan ini persediaan dan permintaan ikan bisa disebut aman tidak ada masalah, untuk kenaikan harga pun naik nya juga tidak terlalu besar. Nanti untuk ketersedian selama Idulfitri akan kita infokan kembali," tukas Nadiyah. (banjarmasinpost.co.id /nurholis huda)