Jadwal Liga Eropa Babak Semifinal Leg 2 Pekan Ini, AS Roma vs Man United dan Arsenal vs Villarreal

Jadwal Liga Eropa 2021 Babak Semifinal Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, AS Roma vs Manchester United dan Arsenal vs Villarreal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Eropa 2021 babak Semifinal yang rencananya tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Ada AS Roma vs Manchester United dan Arsenal vs Villarreal.

Manchester United, AS Roma, Villarreal dan Arsenal menjadi empat peserta tersisa yang akan bertarung di babak semifinal Liga Eropa (Europa League).

Berdasarkan skema, babak semifinal Leg 2 di Jadwal Liga Eropa 2021 akan mempertemukan AS Roma vs Manchester United dan Arsena vs Villarreal. Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang akan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV.

Jadwal semifinal Leg 2 Liga Eropa 2021 akan berlangsung mulai serentak Jumat 7 Mei 2021 dini hari WIB mendatang (leg pertama) dan tayang di stasiun televisi SCTV.

Hasil Liga Eropa (Europa League) di babak semifinal leg pertama Jumat (30/4) dini hari WIB berbanding terbalik buat wakil Liga Inggris Premier League Manchester United dan Arsenal.

Manchester United sukses mengalahkan wakil Liga Italia Serie A AS Roma, sementara Arsenal keok di tangan wakil Spanyol Villareal.

Manchester United sukses menang besar atas di Old Trafford kala menjamu AS Roma dengan skor 6-2.

Gol kemenangan Setan Merah berhasil dilesakkan oleh Paul Pogba, Mason Greenwood dan brace dari Edinson Cavani maupun Bruno Fernandes.

Bermodal kemenangan besar ini, Setan Merah dapat dikatakan sudah menginjakkan satu kakinya di partai final Liga Eropa.

Sedangkan bagi Giallorossi -julukan AS Roma-, mereka membutuhkan minimal skor 4-0 untuk lolos lewat agregat gol tandang.