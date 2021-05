Susunan Pemain AS Roma vs Manchester United Semifinal Liga Eropa, Marcus Rashford & Bruno Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Roma vs Man United di Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Roma vs Man United di Semifinal Leg 2 Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) via Live Streaming SCTV. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes dimainkan Ole Gunnar Solskjaer.

Siaran Langsung Liga Europa antara AS Roma vs Manchester United via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Roma vs Man United tapi tak via Live Streaming SCTV di babak Semifinal Liga Eropa. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford main.

Duel AS Roma vs Manchester United di Liga Europa belum tentu dapat diakses via Siaran Langsung dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Roma akan menjalani laga yang sulit di leg kedua Liga Eropa jelang akhir pekan ini saat menjamu raksasa Inggris MU.

Setelah sebelumnya mereka di kalahkan MU dengan skor cukup telak 6-2, di tambah lagi penampilan skuat Roma belakangan ini juga sangat buruk di kancah domestik Serie A Italia.

AS Roma di kalahkan Sampdoria dengan skor 2-0, akibat dari kekalahan tersebut skuat Roma belum sekali pun meraih kemenanga di lima laga terakhirnya.

Sementara MU sudah di atas angin dan selangkah lebih maju, MU di prediksi mampu meredam aroma balas dendam skuat Roma yang bakal terjadi di laga nanti, intinya MU tak ke bobolan lebih dari 3 gol sudah cukup aman.

Namun untuk sekelas MU mengingat ini merupakan laga hidup mati dan trofi Liga Eropa sudah di depan mata melihat tim-tim yang melangkah ke semi final, jelas setan merah tak akan membuang kesempatan ini untuk meraih kemenangan.

Edin Dzeko (kapten) merayakan golnya bersama rekan satu timnya pada laga kelima Grup A yang mempertemukan AS Roma vs Young Boys di Stadion Olimpico, Jumat (5/12/2020) dini hari WIB. (AFP/ ALBERTO PIZZOLI)

Di pertandingan leg pertama lalu MU yang menjalani laga kandang tampil bringas dengan membuat gol cepat di menit ke 9 yang di lesakan Bruno fernandes.