Susunan Pemain Chelsea vs Real Madrid di Liga Champions, Karim Benzema vs Christian Pulisic

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Real Madrid Liga Champions, Kamis (6/5/2021) via Live Streaming SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Real Madrid di Liga Champions, Kamis (6/5/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Karim Benzema dan Christian Pulisic main.

Siaran Langsung Liga Champion antara Chelsea vs Real Madrid tayang via Live Streaming TV Online SCTV tapi bisa diakses di link streaming di artikel ini mulai pukul 02.00 WIB. Adu strategi Thomas Tuchel vs Zinedine Zidane.

Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Jadwal Liga Champions ada artikel ini, Karim Benzema dan Christian Pulisic main.

Duel Chelsea vs Real Madrid di Liga Champion dapat diakses via Live Streaming TV Online yang kami sediakan.

Baca juga: Susunan Pemain Man City vs PSG Semifinal Liga Champion Malam Ini, Kevin de Bruyne vs Neymar & Mbappe

Baca juga: Ejekan Romelu Lukaku untuk Zlatan Ibrahimovic Saat Inter Milan Raih Juara Liga Italia atau Scudetto

Baca juga: Prediksi Jadwal Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool yang Sempat Ditunda

Chelsea akan menjamu Real Madrid pada leg ke-2 semifinal Liga Champions 2020/21, Kamis (6/5/2021).

Sebuah duel hidup-mati akan tersaji di Stamford Bridge.

Tak ada pemenang dari leg pertama di Spanyol. Di kandang Madrid pekan lalu, kedua tim bermain seri 1-1.

Chelsea unggul lewat gol Christian Pulisic menit 14, dan anak-anak asuh Zinedine Zidane menyamakan kedudukan melalui gol sang bomber Karim Benzema menit 29.

Bicara kans lolos, Chelsea sedikit lebih bagus. Pasalnya, selain imbang, mereka juga mencetak gol tandang.

Hasil imbang tanpa gol di Stamford Bridge nanti saja sudah cukup untuk meloloskan pasukan Thomas Tuchel ke final.