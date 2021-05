Tak Bisa Main Facebook, Twitter dan Youtube, Donald Trump Bikin Web Layaknya Blog Pribadi

Tangkapan layar situs web baru mantan presiden AS, Donald Trump

BANJARMASINPOST.CO.ID -Tak bisa tampil di facebook, twiiter dan youtube, mantan Presiden AS Donald Trump mengambil langkah membuka web layaknya blog pribadi.

Seperti diketahui, gara-gara pidatonya yang diduga memicu kericuhan di depan gedung Capitoll Hill pada awal tahun ini, Donald Trump diblokir di media sosial.

Mulai dari Facebook, Twitter, Snapchat, hingga Youtube kompak melarang Trump bercuap-cuap di sana.

Seakan tidak mau bergantung dengan perusahaan media sosial besar, Presiden ke-45 AS itu membuat website yang diberi nama "From Desk of Donald J.Trump".

Situs itu kini sudah diluncurkan dan bisa diakses publik. Tampilan antarmuka situs tersebut lebih menyerupai blog pribadi dengan desain serupa Tumblr, namun, layout-nyalebih sederhana dan minimalis.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendengarkan dalam acara Operation Warp Speed di Rose Garden, Gedung Putih, Washingtin DC, pada 13 November 2020. (AP PHOTO/Evan Vucci)

Seperti layaknya media sosial, pendukung Trump bisa menyukai (like) setiap unggahan, membagikannya di Twitter atau Facebook, atau memberikan donasi.

Selain itu, pengguna juga bisa berbelanja merchandise pendukung Trump yang identik dengan slogan "Make America Great Again" atau "Save America".

Pengumuman peluncuran situs web ini berdekatan dengan pengumuman Dewan Pengawas Facebook yang akan memutuskan apakah akun Facebook dan Instagram Donald Trump bisa kembali digunakan atau akan diblokir secara permanen.

Apabila diperkenankan kembali, tim media sosial Trump memiliki waktu tujuh hari untuk mengaktifkan lagi akun yang sempat diblokir.

Sementara itu, YouTube yang juga memblokir kanal Donald Trump, memutuskan untuk mengaktifkan lagi akun Trump apabila kekerasan di dunia nyata benar-benar berkurang.

