BERLANGSUNG Link Streaming SCTV Chelsea vs Real Madrid Live TV Online Liga Champions

Pertandingan Chelsea vs Real Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions bakal digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021) dini hari WIB.

Kedua tim sama-sama menyambut laga hampir dengan kekuatan 100 persen.

Perhatian khusus mengarah kepada Real Madrid dengan Sergio Ramos yang kembali masuk skuad.

Sebelumnya, kapten Los Blancos itu absen lantaran mengalami cedera otot dan harus menepi satu bulan.

Alhasil, Ramos tidak bisa memperkuat Madrid di laga-laga penting seperti melawan Chelsea pada pekan lalu.

Namun, perawatannya berjalan sesuai rencana dan dia sudah bisa dibawa saat ini.