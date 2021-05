Kabar Duka dari Joanna Alexandra, Suaminya Raditya Oloan Meninggal Dunia Usai Negatif Covid-19

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari Joanna Alexandra. Sang suami yakni Raditya Oloan dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021).

Adanya kabar tersebut disampaikan oleh rekan pelayanan Raditya Oloan di Gereja JKI Muda, Hysua Alamanda dalam story Instagramnya.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belum sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua, Kamis (6/5/2021).

Seperti diketahui, Raditya Oloan kritis usai dinyatakan negatif Covid-19.

Berdasarkan keterangan Joanna, Raditya punya penyakit bawaan yang kambuh akibat tertular Covid-19.

Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari keluarga terkait meninggalnya Raditya Oloan.

Sebelumnya, Joanna Alexandra mengabarkan bahwa kondisi sang suami, Raditya Oloan Panggabean dalam keadaan kritis.

Lewat unggahan di Instagram pribadinya @joannaalexandra, Joanna Alexandra menunjukkan foto sang suami yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit dengan dibantu alat pernapasan.

"Sekarang Radit di ICU, kondisi sangat kritis mau pake ventilator," ujar Joanna Alexandra seperti dikutip Grid.ID dari unggahan di Instagram pribadinya, Sabtu (1/5/2021).

Menghadapi kondisi sang suami yang dalam keadaan sangat kritis, Joanna Alexandra pun memohon doa untuk Raditya Oloan Panggabean.

