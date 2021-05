SKOR 1-0! Link Streaming SCTV Chelsea vs Real Madrid, Hasil Liga Champions Skor 1-0 di Babak Pertama

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Chelsea vs Real Madrid, Kamis (6/5/2021) via Live Streaming SCTV. Hasil Liga Champions di Babak Pertama, Skor 1-0 Gol Timo Werner

Chelsea unggul 1-0 atas Real Madrid pada babak pertama leg kedua semifinal Liga Champions 2020-2021, Kamis (6/5/2021) dini hari WIB.

Keunggulan Chelsea hadir berkat gol yang dilesakkan Timo Werner (28') dalam laga yang berlangsung di Stamford Bridge.

Hasil ini membuat The Blues unggul agregat 2-1 atas Los Blancos.

The Blues hanya perlu mempertahankan skor guna melaju ke final Liga Champions.

Sementara, Madrid wajib mencetak dua gol atau memenangkan agar dapat ke partai puncak.

Jalannya pertandingan