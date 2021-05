Sosok Ngolo Kante, Kunci Chelsea Taklukkan Real Madrid di Liga Champions dan Jadi Man Of The Match

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Ngolo Kante tengah jadi sorotan. Dia adalah kunci Chelsea mengalahkan Real Madrid di Liga Champions dan menjadi man of the match dua laga berturut-turut.

Gelandang Chelsea, NGolo Kante, layak mendapat penghargaan sebagai pemain paling berpengaruh atau man of the match pada semifinal Liga Champions leg kedua, Chelsea vs Real Madrid.

NGolo Kante memang tidak membuat gol atau assist dalam laga tersebut. Lalu, mengapa dia pantas mendapatkan penghargaan man of the match?

Jawabannya adalah kontribusi yang luar biasa dibanding pemain lainnya.

Laga Chelsea vs Real Madrid, Kamis (6/5/2021) dini hari WIB di Stamford Bridge berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0.

Skor tersebut membuat The Blues, julukan Chelsea, menang agregat 3-1 dan berhak melaju ke partai final Liga Champions 2020-2021 melawan Manchester City.

Berdasarkan data Squawka, Kante membuat sejumlah catatan spesial di antaranya, 100 persen memenangi duel dan empat kali intersep.

Gelandang asal Perancis itu juga dapat menciptakan tiga chances created, terbanyak dibanding pemain-pemain lainnya dalam laga tersebut.

Posisi kante terlihat kentara baik ketika The Blues bertahan maupun menyerang.

Tim lawan, khususnya Luca Modric dan Toni Kroos, terlihat tak punya akses untuk keluar dari zona Kante dan membangun serangan Real Madrid.