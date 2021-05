Susunan Pemain AS Roma vs Man United Liga Eropa Live Streaming SCTV Malam Ini, Cavani vs Dzeko

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Roma vs Man United di Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, Edinson Cavani dan Edin Dzeko main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Roma vs Man United di Semifinal Leg 2 Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) via Live Streaming SCTV. Adu tajam Edinson Cavani dan Edin Dzeko.

Siaran Langsung Liga Europa antara AS Roma vs Manchester United via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming OChannel ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Roma vs Man United tapi tak via Live Streaming SCTV di babak Semifinal Liga Eropa. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Edinson Cavani dan Edin Dzeko main.

Duel AS Roma vs Manchester United di Liga Europa belum tentu dapat diakses via Siaran Langsung dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Streaming OChannel.

Kalah di Old Trafford berpengaruh signifikan terhadap penampilan Roma. Usai melawat ke Inggris, pasukan Paulo Fonseca kembali menelan kekalahan 0-2 dari Sampdoria di kompetisi Serie A.

Setelah kekalahan itu, manajemen AS Roma mengumumkan bahwa musim depan Giallorossi akan ditukangi oleh Jose Mourinho. Jadi, Fonseca hanya akan melatih tim Roma hingga akhir musim ini.

"Kami perlu memahami apa yang kami alami saat ini. Ini periode sulit. Kekalahan di Manchester meninggalkan bekas," kata Fonseca, dikutip dari laman resmi AS Roma.

Di pihak lain, Iblis Merah masih dalam kepercayaan diri yang tinggi. Ditundanya pertandingan Liga Inggris antara MU vs Liverpool tentu membawa keuntungan dalam aspek kebugaran pemain jelang semifinal Liga Eropa leg kedua.

Dengan begitu, Ole Gunnar Sloskjaer, pelatih MU, punya banyak opsi pemain yang bisa diturunkan dalam laga di kandang Roma.

Skuad Manchester United tidak terkalahkan dalam lima laga terbaru, dengan hasil 4 kemenangan dan sekali imbang. Dalam 5 pertandingan itu, Iblis Merah membuat 14 gol.