Breaking News:

Liga Eropa

Final Liga Eropa Man United vs Villarreal, Pengalaman Pertama Solskjaer di Partai Puncak

Hasil Liga Eropa tadi malam Man United kalahkan AS Roma dengan skor agregat 8-5, sementara Villareal kalahkan Arsenal untuk lolos ke babak final UEL

zoom-inlihat foto Final Liga Eropa Man United vs Villarreal, Pengalaman Pertama Solskjaer di Partai Puncak
Filippo MONTEFORTE / AFP
Pelatih Manchester United asal Norwegia, Ole Gunnar Solskjaer (tengah) mengulangi pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa UEFA antara AS Roma dan Manchester United di Stadion Olimpiade di Roma, pada 6 Mei 2021. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United akan melawan Villarreal pada partai final Liga Eropa (Europa League/UEL) 2020/2021.

Di babak semifinal Manchester United sukses menyingkirkan AS Roma.

Pada leg kedua semifinal Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) dini hari WIB, Laya AS Roma vs Man United berakhir dengan skor 3-2.

Dengan hasil ini, Manchester United berhak melaju ke final Liga Eropa karena menang agregat 8-5 atas AS Roma.

Ini adalah final pertama Ole Gunnar Solskjaer bersama Manchester United lantaran dalam empat kesempatan sebelumnya (2x Piala Liga, 1x Piala FA, 1x Liga Eropa UEFA) ia selalu tersingkir di babak semifinal.

Sementara itu, Villareal ke babak final Liga Eropa setelah menyingkirkan Arsenal.

Baca juga: Prediksi & Susunan Pemain Man City vs Chelsea di Liga Inggris 8 Mei 2021, Kante & de Bruyne Main

Hasil Arsenal vs Villarreal semifinal leg 2 Liga Eropa selesai dengan skor 0-0, Jumat (7/5/2021) dini hari WIB.

Tim besutan Mikel Arteta kesulitan membongkar pertahanan skuat Unai Emery dalam 2x45 menit leg kedua semifinal Liga Eropa yang berlangsung di Emirates Stadium.

Dengan hasil ini, Arsenal gagal menghasilkan all England di final Liga Eropa lantaran Manchester United menang agregat atas AS Roma 5-8.

* Jalannya Pertandingan AS Roma vs Man United

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Liga Eropa
Hasil Liga Eropa
As Roma vs Man United
Arsenal vs Villarreal
Man United vs Villarreal
Villareal
Manchester United
Berita Terkait :#Liga Eropa
Editor: Rahmadhani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Penampakan Ruang Bercinta di Gang Royal, Ada Bungker dan Kasur Penuh Bercak Sperma hingga Kondom
Penampakan Ruang Bercinta di Gang Royal, Ada Bungker dan Kasur Penuh Bercak Sperma hingga Kondom
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan