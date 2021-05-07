Liga Eropa
Final Liga Eropa Man United vs Villarreal, Pengalaman Pertama Solskjaer di Partai Puncak
Hasil Liga Eropa tadi malam Man United kalahkan AS Roma dengan skor agregat 8-5, sementara Villareal kalahkan Arsenal untuk lolos ke babak final UEL
BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United akan melawan Villarreal pada partai final Liga Eropa (Europa League/UEL) 2020/2021.
Di babak semifinal Manchester United sukses menyingkirkan AS Roma.
Pada leg kedua semifinal Liga Eropa, Jumat (7/5/2021) dini hari WIB, Laya AS Roma vs Man United berakhir dengan skor 3-2.
Dengan hasil ini, Manchester United berhak melaju ke final Liga Eropa karena menang agregat 8-5 atas AS Roma.
Ini adalah final pertama Ole Gunnar Solskjaer bersama Manchester United lantaran dalam empat kesempatan sebelumnya (2x Piala Liga, 1x Piala FA, 1x Liga Eropa UEFA) ia selalu tersingkir di babak semifinal.
Sementara itu, Villareal ke babak final Liga Eropa setelah menyingkirkan Arsenal.
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Hasil Arsenal vs Villarreal semifinal leg 2 Liga Eropa selesai dengan skor 0-0, Jumat (7/5/2021) dini hari WIB.
Tim besutan Mikel Arteta kesulitan membongkar pertahanan skuat Unai Emery dalam 2x45 menit leg kedua semifinal Liga Eropa yang berlangsung di Emirates Stadium.
Dengan hasil ini, Arsenal gagal menghasilkan all England di final Liga Eropa lantaran Manchester United menang agregat atas AS Roma 5-8.
* Jalannya Pertandingan AS Roma vs Man United
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