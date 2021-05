Jadwal Liga Inggris Live Net Ada Liverpool & Arsenal, Man City vs Chelsea via Live Streaming Mola TV

Jadwal Liga Inggris Pekan ini via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV, Manchester City vs Chelsea, Liverpool dan Manchester United main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Inggris Premier League pekan ini yang tayang di Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV ada Liverpool vs Southampton dan Arsenal vs West Brom. Ada bigmatch Manchester City vs Chelsea, Sabtu (8/5/2021).

Sementara itu laga Liga Inggris lainnya ada Aston Villa vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Namun duel bigmatch antara Manchester City vs Chelsea dipastikan tayang via Live Streaming Mola TV sesuai Jadwal Liga inggris di artikel ini. Sedangkan Liverpool vs Southampton dan Arsenal vs West Brom bisa diakses via Live Streaming Net TV.

Jadwal Liga Inggris pekan 34 akan dimulai Sabtu (8/5/2021), yakni duel Manchester City vs Chelsea.

Musim ini kedua tim telah 2 kali dipertemukan. The Citizens meraih kemenangan di perjumpaan pertama di Premier League dengan skor 1-3 di Stamford Bridge.

Namun, beberapa waktu lalu Chelsea bisa membalasnya di ajang semifinal FA Cup.

Secara keseluruhan dari 5 pertemuan terakhir antara keduanya, tak pernah ada hasil imbang yang terjadi.

City unggul tipis dengan 3 kemenangan berbanding 2 kemenangan bagi The Blues.

Itu sudah termasuk kemenangan City atas Chelsea di Carabao Cup 2018-2019 lewat babak adu penalti.

Skuad asuhan Pep Guardiola diperkirakan akan bermain menyerang di laga ini. Pasalnya kemenangan akan memastikan City menjuarai Liga Inggris musim ini.