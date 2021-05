Jelang Lebaran 2021, Bupati HSS Tinjau Pasar Los Batu Kandangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Menjelang lebaran 2021, Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Achmad Fikry, melakukan peninjauan harga bahan pangan di Pasar Los Batu, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat (7/5/2021).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang lebaran.

Selain itu, peninjauan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten HSS kepada masyarakat dalam upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Apalagi, menjelang lebaran, harga kebutuhan pokok biasanya melonjak dari harga normal.

Baca juga: Rumah Tahanan Kelas IIB Kandangan HSS Dirazia, Temukan Sendok dan Sikat Gig

Baca juga: Anggota Satlantas Polres HSS Razia 43 Knalpot Brong di Wilayah Kandangan

Dibeberkan Achmad Fikry, ketersediaan bahan pangan di Kandangan terbilang cukup stabil. Buktinya tak ada kenaikan harga kebutuhan pokok.

Misal pada Jumat (7/5/2021) harga kebutuhan pokok beras masih pada kisaran Rp 12 ribu per kilogram.

Gula pasir Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Rp 16 ribu per liter, telur ayam Rp 24 rovu per kilogram, daging ayam Rp 39 per kilogram dan ikan haruan Rp 60 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai rawit turun dari sebelum Ramadhan Rp 100 ribu per kilogram. Kini berada dikisadan harga Rp 80 ribu per kilogram.

Selain itu, harga bawang merah masih di Rp 35 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan harga bawang putih stagnan di harga Rp 25 ribu per kilogram.

Dengan harga yang masih terpantau normal ini, ia berharap masyarakat tak perlu khawatir terkait stok dan juga harga.

Achmad Fikry berharap kepada OPD terkait agar terus memantau kondisi pasar yang ada di HSS. Terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

Baca juga: Jelang Lebaran 2021, Wali kota dan Forkompinda Banjarbaru Tinjau Pasar dan Mal

"Kami menghendaki agar harga kebutuhan pokok masyarakat terjamin stoknya. Yang tak kalah penting, harga tetap stabil," katanya.

Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selafan, Amelia Budhiarti mengatakan, pihkanya akan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan bahan pokok setiap hari. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)