Kalselpedia, Daftar Usaha Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kota Banjarbaru

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU- Jasa Usaha penyedia makanan dan minuman atau rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya.

Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (fast food restaurant) dan sebagainya.

Di kota Banjarbaru usaha jasa penyedia makanan dan minuman tumbuh subur dan banyak diminati investor.

Berikut daftar usaha jasa penyedia makanan dan minuman di Kota Banjarbaru

1 kedai rumbia Jalan Mawar Nomor 11 RT 3 kelurahan kecamatan Banjarbaru Utara

2 green shafwah coffee Jalan pangeran Suriansyah nomor 71 RT 02 RW 05 kelurahan mentaos kecamatan Banjarbaru Utara

3 cafe and resto bandara Jalan Ahmad Yani KM 28 RT 031 RW 005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

4 shaza cafe and resto Jalan p Suryanata RT 01 RW 01 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan

5. Kevin cafe and resto Jalan Karang Anyar 1 RT 03 RW 1 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjar Baru

6 cafe Silaaq Jan 1 Jalan mistar cokrokusumo Nomor 69 RT 026 RW 005 Kelurahan sungai besar kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjar Baru

7 season coffee Jalan Panglima Batur ruko nomor 1 rt 001 rw 001 kelurahan mentaos kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjar Baru

8 killiney coffee shop Jalan Ir p M Noor RT 003 RW 001 Kelurahan Sungai lilin Kecamatan Banjarbaru Utara

9. Awani Bgreen Jalan pangeran Suriansyah Nomor 8 rt 00 RW 00 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru

10. Pos shop coffee Toffee Jalan pangeran Suriansyah Nomor 10 RT 02 RW 03 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjar Baru

11. Cafe boogie N Shisha Jalan Panglima Batur RT 002 RW 003 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara

12. Kafeku Jalan palang merah nomor 05 rt 001 rw 001 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara

13. Cafe trendy Komplek Citra Megah Raya Nomor 5 RT 007 RW 011 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara.

14. Upnormal Jalan Panglima Batur Timur Nomor 24 rt 001 rw 003 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara

15. Madeline coffee kitchen Jalan a Yani Km 33 ruko lantai 3 RT 003 RW 001 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan

16. Tree line Jalan merpati RT 01 RW 03 Kelurahan komet

17. Nine Bee Kedai Kopi dan Suki Jalan A Yani Km 34 Nomor 4 RT 02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara.

18. Hedgehog Cafe and Es Kopi Ngocok Jalan Ahmad Yani KM 3 6,8 ruko q mall 18 RT 00 RW 00 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara

19. Cafe Ferry Jalan bandar udara Syamsudin Noor RT 00 RW 001 Kelurahan Syamsudin Noor

20. Kopisoe Jalan STM ruko nomor 1 Kelurahan komet Kecamatan Banjarbaru Utara

21. Cafe Favehotel Banjarbaru Jalan a Yani KM 3 2,5 10 RT 03 RW 006 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara

22. 96's Kedai Kopi n Suki Jalan a Yani Km 34 nomor 04 RT 002 RW 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara

23. Foresthree Coffee Jalan Panglima Batur Nomor 22 RT 00 RW 00 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara

24. Setara Cafe Jalan Rp soeparto nomor 02 RT 004 RW 005 kelurahan mentaos kecamatan Banjarbaru Utara

25. Teman kopi Jalan Panglima Batur nomor 52 RT 00 RW 00 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim).