Prediksi & Susunan Pemain Juventus vs AC Milan di Liga Italia 10 Mei 2021, Ronaldo vs Ibrahimovic

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Senin (10/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo vs Zlatan Ibrahimovic.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs AC Milan dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic main.

Duel Juventus vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Dua tim ini masih bersaing untuk finis di empat besar.

Atalanta, Juventus, dan Milan sama-sama memiliki 69 poin di peringkat 2, 3, dan 4.

Di bawah mereka, ada Napoli (67) dan Lazio (64). Lazio masih punya tabungan satu pertandingan.

Dominasi sembilan musim Juventus di Serie A sudah berakhir setelah pekan lalu Inter Milan sukses mengunci Scudetto dengan empat laga tersisa.

Sekarang, di sisa musim ini, Juventus perlu memastikan mereka tak terlempar dari empat besar.

Penyerang AC Milan Ante Rebic (2ndL) merayakan gol bersama Alessio Romagnoli (kiri), Milan Zlatan Ibrahimovic dan Samuel Castillejo (kanan) setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Liga Italia Serie A melawan Crotone Minggu, 7 Februari 2021 di Stadion San Siro di Milan. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Misi Juventus lainnya adalah 'memuluskan' langakh Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar Capocannoniere.