Segudang Keunggulan XMAX Sehingga Layak Menyandang Gelar Best of High Skutik

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Tiga line up MAXi Yamaha kembali dinobatkan sebagai motor terbaik dikelasnya di ajang Otomotif Award 2021 yang tayang secara streaming pada Sabtu, 24 April 2021 di kanal Youtube Otomotif TV.

Salah satu dari ketiga line up tersebut adalah Yamaha XMAX. Menariknya, ini bukan kali pertama Matik Besar berkapasitas mesin 250cc tersebut menyabet penghargaan bergengsi sebagai

Best of High Skutik.

Tercatat penghargaan serupa telah diberikan kepada XMAX sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Artinya selama empat tahun berturut-turut XMAX telah mempertahankan gelar sebagai skutik terbaik dikelas 250 – 300cc pada gelaran Otomotif Award.

“Sejak pertama kali diluncurkan, XMAX memang kerap menjadi motor impian yang diinginkan oleh banyak orang. Pencapaian yang membanggakan sebagai Best of High Skutik untuk yang ke empat kalinya semakin membuktikan bahwa kehadiran XMAX baik secara desain, fitur, performa maupun teknologi sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager PR, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Jika kita menelisik kembali alasan mengapa XMAX dapat meraih pencapain luar biasa tersebut, hal itu tentu tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh motor dalam mendukung mobilitas konsumen di kelas matik premium yang selaras dengan perkembangan tren gaya hidup.

Dan berikut adalah berbagai keunggulan yang dimiliki oleh XMAX yang membuat motor ini layak menyandang predikat sebagai Best of High Suktik.

Mesin Blue Core 250cc yang PowerfulXMAX dibekali mesin Blue Core 4 katup berkapasitas 250cc berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 16,8 Kw/7000rpm dan torsi sebesar 24,3 Nm/5500rpm.

Dengan output tenaga sebesar itu, XMAX sangat nyaman digunakan untuk kegiatan touring karena akselerasinya yang tinggi dan responsif saat meghadapi berbagai kondisi jalan.

Selain itu, mesin XMAX juga sudah mengadopsi teknologi One-piece Forged Crankshaft yang memiliki tingkat rigidity sangat baik dan ringan sehingga membuat performa motor menjadi lebih bertenaga.