Susunan Pemain Inter Milan vs Sampdoria di Liga Italia, Romelu Lukaku Dimainkan Conte

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Sampdoria di Liga Italia Serie A, Sabtu (8/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Sampdoria di Liga Italia Serie A, Sabtu (8/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku di perayaan Juara Liga Italia atau Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Sampdoria dimulai pukul 23.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Inter Milan vs Sampdoria bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku cs dan Antonio Conte rayakan Juara Liga Italia atau Scudetto.

Duel Inter Milan vs Udinese di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Inter Milan akan menjamu peringkat 9 Sampdoria pada pekan ke-35 Serie A 2020/21, Sabtu (8/5/2021).

Laga di Stadio Giuseppe Meazza - San Siro ini adalah laga pertama Nerazzurri setelah mengunci Scudetto.

Pekan sebelumnya, Sampdoria menang 2-0 menjamu AS Roma lewat gol-gol Jakub Jankto dan Adrien Silva.

Sementara itu, Inter menaklukkan tuan rumah Crotone 2-0 melalui gol-gol Christian Eriksen dan Achraf Hakimi.

Kemenangan atas Crotone itu tak cuma mengirim Crotone ke Serie B, tapi juga bermakna luar biasa bagi Inter.

Sehari setelahnya, Atalanta gagal mengalahkan Sassuolo, dan Inter pun dipastikan tak terkejar lagi dengan empat laga tersisa.