Prediksi Turki vs Italia Penyisihan Grup A EURO 2021, Ada Duo AC Milan Calhanoglu & Donnarumma

Pertemuan Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma di Euro 2020 akan menjadi tontonan menarik.

Kedua pemain AC Milan itu akan berjumpa di laga Euro 2020.

Namun keduanya harus bermusuhan. Hakan Calhanoglu memperkuat Timnas Turki sementara Gianluigi Donnarumma menjadi palang pintu akhir Timnas Italia.

Baik Hakan Calhanoglu maupun Gianluigi Donnarumma kini sedang dalam sorotan di Liga Italia.

Nasibnya belum jelas mengingat belum ada kepastian perpanjangan kontrak dengan AC Milan.

Pertemuan Turki vs Italia berlangsung di fase Grup A Euro 2020.