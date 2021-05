SESAAT LAGI Link TV Online Man City vs Chelsea Liga Inggris Live Streaming Mola TV, De Bruyne Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Man City vs Chelsea di Liga Inggris, Sabtu (8/5/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Kevin de Bruyne dan Ngolo Kante main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Man City vs Chelsea di laga Liga Inggris, Sabtu (8/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Andalkan Mason Mount, Kai Havertz dan Timo Werner.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 23.30 WIB dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung. Thomas Tuchel siapkan Ngolo Kante, Pep Guardiola mainkan Kevin de Bruyne.

Link Live Streaming Man City vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ngolo Kante dan Kevin de Bruyne main.

Duel Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Berlangsung di Etihad Stadium, laga ini termasuk pemanasan sebelum melakoni partai final Liga Champions (UCL) 2020-2021.

Maklum, kedua tim menciptakan partai pamungkas All English usai sama-sama mengalahkan lawan sukar di semifinal.

The Citizens misalnya, taklukan PSG dengan agregat skor 4-1 membuat Pep Guardiola kian nafsu meraih titel juara yang tertunda selama 10 tahun karier kepelatihannya.

Sudah pasti juara Liga Inggris musim ini buat Kevin de Bruyne dkk sulit dihentikan.

Satu-satunya nilai minus di Manchester City ialah potensi absennya Eric Garcia.

Meski demikian, nama-nama besar seperti Riyad Mahrez, Ruben Dias, Phil Foden, Fernandinho, dan pemain yang akan hengkang, Sergio Aguero masih dalam keadaan prima.