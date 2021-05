Susunan Pemain Liverpool vs Southampton di Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Liverpool vs Southampton di Liga Inggris, Minggu (9/5/2021) via Live Streaming Mola TV & Live Streaming Net TV, Mo Salah main

Peringkat 7 Liverpool akan menjamu peringkat 15 Southampton pada pekan ke-35 Premier League 2020/21, Minggu (9/5/2021).

Dua tim ini sama-sama mengusung misi meraih poin di Anfield.

Walau sulit, Liverpool masih punya kans untuk menembus empat besar.

Setelah kehilangan gelar juara, itu bisa menjadi pelipur lara bagi mereka.

Namun, itu tidak bakal mudah. Sementara itu, Southampton membutuhkan tambahan poin demi bertahan di kasta teratas.

Pasalnya, secara matematis, mereka masih bisa terseret ke zona merah.

Liverpool terakhir kali bertanding adalah pada 24 April. Satu gol Mohamed Salah hanya bisa memberi Liverpool hasil seri 1-1 kontra Newcastle di Anfield.