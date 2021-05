Inul Daratista Tak Kuasa Membayangkan Bila Yusuf Anak Adam Suseno Beranjak Dewasa, Ini Curhatannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini kisah pedangdut Inul Daratista, kini hidup bahagia bersama Adam Suseno dan sang anak, Yusuf Ivander Damares.

Anak semata wayangnya, Yusuf Ivander Damares begitu disayanginya.

Diketahui, Inul Daratista menanti begitu lama untuk mendapatkan momongan.

Inul Daratista dan suaminya, Adam Suseno ternyata harus menunggu selama 13 tahun untuk bisa dikaruniai buah hati.

Baca juga: Fakta Terkini Zidny Fulki Pemeran Shinta si Copet Seksi di Preman Pensiun 5, Ini Fotonya

Baca juga: Ini Profil Sosok Mantan Terindah Amanda Manopo, Bukan Billy Syahputra Atau Christ Laurent

Maka dari itu, ketika Yusuf Ivander Damares lahir ke dunia, tak heran jika Inul Daratista begitu memanjakan putra semata wayangnya tersebut.

Saking sayangnya pada Yusuf Ivander Damares, Inul Daratista bahkan tak kuasa jika harus membayangkan putranya beranjak dewasa dan suatu saat nanti harus mempunyai kegiatan sendiri.

Hal itu terbongkar melalui unggahan foto di Instagram pribadi @inul.d, Inul Daratista dan sang buah hati tampak kompak menggunakan masker dan memakai kaos branded berwarna hitam.

Inu daratista dan anaknya, Yusuf (Tangkapan layar Instagram @inul.d)

"U and Me. My boy @ivanderdamares," tulis Inul Daratista dikutip Grid.ID.

Lalu pada kolom komentar itu, salah seorang netizen kemudian mewanti-wanti Inul Daratista dengan mengatakan suatu hari nanti sang biduan akan merasakan keresahan saat anaknya beranjak dewasa.

"Nanti saat Ivan mulai remaja & mulai sibuk dengan kegiatannya, mbak Inul akan merasakan gimana resahkan nunggu anak yang gak pulang-pulang," ujar salah satu netizen dengan akun @swastika_putri69.

Bak tak ingin hal itu terjadi, Inul Daratista mengatakan jika pasti akan memeluk buah hatinya dengan erat.

"Tak peluk erat-erat, supirnya bodyguard, gak boleh setir sendiri," pungkas sang biduan.

Baca juga: Ini Profil Sosok Mantan Terindah Amanda Manopo, Bukan Billy Syahputra Atau Christ Laurent

(*)

Artikel ini telah tayang di Grid ID dengan judul Harus Menunggu Selama 13 Tahun untuk Dikaruniai Momongan, Inul Daratista Tak Kuasa Membayangkan Jika Buah Hatinya Mulai Beranjak Dewasa dan Sibuk dengan Kegiatannya Sendiri, Sang Biduan: Tak Peluk Erat-erat