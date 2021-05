Susunan Pemain Asron Villa vs Man United Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, David de Gea Absen

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Villa vs Man United di Liga Inggris, Minggu (9/5/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Edinson Cavani main, David de Gea absen

Bagi MU, kalah bukanlah pilihan.

Pekan sebelumnya, MU gagal menjamu Liverpool.

Pertandingan mereka ditunda seiring aksi demonstrasi yang dilakukan para fans di Old Trafford.

MU, yang kini memiliki 67 poin dari 33 pertandingan, sudah harus melupakan Manchester City (80 poin) yang sudah berada di ambang juara.

MU justru harus mewaspadai Leicester City (63) dan Chelsea (61).

Secara matematis, MU masih bisa digusur dari posisinya sekarang.