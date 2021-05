Susunan Pemain Juventus vs AC Milan Liga Italia Malam Ini Live Bein 2, Ibrahimovic & Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Senin (10/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo vs Zlatan Ibrahimovic.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs AC Milan dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic main.

Duel Juventus vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Baca juga: Sering Duel, Simon Kjaer Waspadai CR7 Jelang Juventus vs AC Milan pekan 35 Liga Italia

Baca juga: Susunan Pemain Real Madrid vs Sevilla Liga Spanyol Live Bein Sports 1 Malam Ini, Karim Benzema Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV Malam Ini ada Arsenal vs West Brom, Villa vs Man United Live Mola TV

Baca juga: Striker Liga Italia Merapat ke Persib Bandung, Rekan Duet Ezra Walian di Liga 1 2021

Dua tim ini masih bersaing untuk finis di empat besar.

Atalanta, Juventus, dan Milan sama-sama memiliki 69 poin di peringkat 2, 3, dan 4.

Di bawah mereka, ada Napoli (67) dan Lazio (64). Lazio masih punya tabungan satu pertandingan.

Dominasi sembilan musim Juventus di Serie A sudah berakhir setelah pekan lalu Inter Milan sukses mengunci Scudetto dengan empat laga tersisa.

Sekarang, di sisa musim ini, Juventus perlu memastikan mereka tak terlempar dari empat besar.

Misi Juventus lainnya adalah 'memuluskan' langakh Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar Capocannoniere.