Wiljan Pluim Jadi Buruan Bali United Hingga Persib Bandung di Bursa Transfer Liga 1, Ini Responsnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam rumor bursa transfer Liga 1 beberapa hari terakhir, gelandang tengah PSM Makassar Wiljan Pluim disebut diincar oleh Bali United hingga Persib Bandung.

Namun teka-teki masa depan Wiljam Pluim perlahan menemui jawaban. Pemain asal Belanda itu memberi sinyal masih akan membela PSM Makassar dan menghormati kontraknya dan abai terhadap bursa transfer.

Sebelum ramai rumor bursa transfer Liga 1 dan dikaitkan dengan Persib Bandung hingga Bali United, Wiljam Pluim sejatinya masih terikat kontrak dengan PSM Makassar sampai Desember 2024.

Namun, sejak tahun lalu masa depan Wiljan Pluim menjadi spekulasi di klub Liga 1 berjuluk Juku Eja tersebut.

Bahkan, pada awal 2021 nama Pluim mulai dikaitkan dengan rencana kepindahannya ke klub-klub elite Indonesia.

Maklum, Pluim merupakan pemain hebat dengan kualitas yang mumpuni di lini tengah.

Situasi itu lantas memicu kekhawatiran, khususnya di kalangan suporter PSM Makassar.

Namun, akhirnya Pluim mampu menenangkan kekhawatiran suporter dengan memberikan komitmen tertulis untuk terus berseragam PSM.

"Stay here Wiljan Pluim (tetap bertahan di sini, Wiljan Pluim)," tanya akun suporter @beritapsmakassar01.

"Yes, of course bro (Ya, tentu saja kawan)," jawab Pluim.