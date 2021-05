Buktikan Keunggulan, Produk Sport Yamaha Raih Penghargaan Bergengsi 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dominasi Yamaha di ajang bergengsi Otomotif Award 2021 diperoleh dari berbagai segmen produk, termasuk kategori sport yang diwakili 4 motor unggulannya.

Penghargaan ini pun merupakan bagian dari pembuktian keunggulan produk sport Yamaha yang hadir dari hasil inovasi dan selalu mengikuti perkembangan tren.

Keempat motor sport Yamaha itu adalah MT-15 yang mendapatkan predikat Best Sport Naked 150cc, R15 sebagai Best Sport Fairing 150cc, lalu Best Low Dual Purpose untuk WR 155 R dan Best Sport Retro XSR 155.

Penghargaan ini sebagai bukti kualitas produk Yamaha yang menjadi salah satu alasan utama konsumen menggunakannya.

Pihaknya, pada kesempatan ini menyampaikan terimakasih atas kepercayaan konsumen dan penghargaan yang diberikan melalui Otomotif Award untuk 4 motor sport Yamaha di tahun 2021 ini.

Yamaha, selalu berupaya menghadirkan produk-produk berkualitas dan sesuai kebutuhan konsumen di kategori sport dengan desain, fitur, teknologi dan performa terbaik.

"Pengembangan dan terobosan yang kami lakukan pun dapat memenuhi kebutuhan pasar bahkan membuka segmen baru yang digemari konsumen. Hal ini pun memperlihatkan minat pengguna motor sport tetap tinggi di market Tanah Air,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Minat konsumen terhadap MT-15 sebagai bagian dari keluarga MT Series, terus mengalir berkat ketangguhan tenaga dan torsi “Master of Torque” serta penyegaran yang kerap dilakukan sesuai keinginan konsumen.

Yamaha R15 meraih Best Sport Fairing 150cc. (Yamaha Indonesia)

Di bagian sport fairing, R15 selalu diminati penggemarnya karena desain khas R Series yang sporty, ditambah teknologi dan performa terbaik di kelasnya.

Hal ini menguatkan kecintaan penggunanya terhadap kehadirannya yang sudah dikenal luas di dunia otomotif roda dua.