Raut Wajah Ariel NOAH dan Adik Verrell Bramasta Tuai Komentar, Aksi Athalla Naufal Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Musisi Ariel NOAH masih saja jadi sorotan. Kali ini bukan dengan Bunga Citra Lestari atau BCL, tapi adik Verrell Bramasta yakni Athalla Naufal.

Penyebabnya, beredar foto bareng antara mantan Luna Maya itu dengan Athalla Naufal.

Foto Ariel NOAH dan Athalla itu diunggah oleh akun fans Boril yakni @vijaya.lee, Minggu (9/5/2021).

Dalam foto itu, Athalla terlihat merangkul sang musisi.

Baca juga: Sindiran Baim Wong pada Sikap Dimas Ahmad Kini, Ayah Kiano: Udah Terkenal Belagu Banget

Baca juga: Sosok Anak Istri Kedua Ustadz Jefri Al Buchori Disinggung Umi Pipik, Ajak Abidzar dan Adiba Mencari

Pada wajah mereka tersungging senyum.

Sepertinya, ada proyek baru yang akan dilakukan Ariel dan Athalla.

"With @athallanaufal7

#sanstalk 2.0 with boriel soon! #arielnoah #sahabatnoah #noahband #athallanaufal," tulis akun @vijaya.lee.

Postingan itu ramai komentar fans Ariel NOAH.

Mereka membandingkan ketampanan Ariel dan Athalla.

Ada yang menyebut Ariel dan Athalla seperti seumuran.

Baca juga: Imbas Aksi Lyodra Ginting, Ayu Ting Ting Disebut Pedangdut Tak Laku Oleh Denny Cagur

Baca juga: Penampilan Syariah Syahrini Disentil Anak Mantan Gubernur DKI Jakarta, Soroti Dandanan Istri Reino