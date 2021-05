H-2 Jelang Lebaran Sejumlah Komoditas Naik, Diskoperindag Batola Sebut Masih Batas Wajar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - H-2 Jelang Lebaran Idul Fitri 1442 H, Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Barito Kuala kembali cek harga kebutuhan pokok di pasaran.

Hari ini, Selasa (11/5/2021) harga beberapa komoditas di pasar tradisional terpantau naik dan ada pula yang harganya turun.

Diungkapkan Kabid Perdagangan Diskoperindag Batola Surono, hal ini terbilang wajar. Karena selalu terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Beberapa kebutuhan yang langganan naik menjelang lebaran seperti daging sapi dan sapi, terlebih lagi hari ini pasar besar dalam sepekan," beber Surono.

Berikut beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, di antaranya daging sapi, per kilo 120 ribu menjadi 130 ribu rupiah. Daging ayam ras semula 38 ribu menjadi 43 ribu rupiah.

Cabe rawit merah pekan kemarin 30 ribu menjadi 60 ribu rupiah per kilo. Cabe rawit lokal semula 60 ribu menjadi 75 ribu rupiah per kilo dan Cabe Hiyung semula 55 ribu menjadi 90 ribu rupiah per kilo.

Kemudian Bawang merah mengalami kenaikan 8 ribu, dari 22 ribu menjadi 30 ribu rupiah per kilo. Bawang Prei semula 28 ribu menjadi 30 ribu rupiah per kilo.

Adapun ikan segar juga mengalami kenaikan, di antaranya bawal, semula 45 ribu menjadi 50 ribu per kilo, peda semula 44 ribu menjadi 50 ribu rupiah per kilo dan tongkol semula 25 ribu menjadi 34 ribu rupiah per kilo.

Untuk kebutuhan pokok yang turun harga dari pekan sebelumnya di antaranya kacang hijau, semula 28 ribu menjadi 24 ribu rupiah per kilo, wortel semula 16 ribu menjadi 15 ribu rupiah per kilo dan kol semula 12 ribu menjadi 10 ribu rupiah per kilo.

Meski terpantau naik dan turun, Diskoperindag Batola memastikan pasokan kesediaan untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala tercukupi hingga lebaran.

Selain itu, Surono juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat pedagang karena tidak mengambil kesempatan menjelang lebaran untuk menaikkan harga jual.

"Kita ucapkan terima kasih kepada pedagang yang tidak memanfaatkan momentum lebaran untuk menaikkan harga. Juga kepada pembeli, jadilah konsumen yang cerdas dengan teliti dalam berbelanja," pesannya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)