Jadwal Liga Inggris Malam Ini Ada Man United vs Leicester, Chelsea vs Arsenal & Liverpool Lusa

Jadwal Liga Inggris malam ini, Rabu (12/5/2021) via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV ada Manchester United vs Leicester, Chelsea vs Arsenal lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Inggris Premier League mulai malam ini, Rabu (12/5/2021) yang tayang di Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV ada Manchester United vs Leicester. Chelsea vs Arsenal pada Kamis (13/5/2021).

Sementara itu duel Liga Inggris lainnya ada laga tunda Liverpool vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Namun duel bigmatch antara Manchester United vs Leicester dan Chelsea vs Arsenal dipastikan tayang via Live Streaming Mola TV sesuai Jadwal Liga inggris di artikel ini.

Jadwal Liga Inggris pekan 35 akan dimulai Rabu (12/5/2021), yakni duel Man United vs Leicester via Live Streaming TV Online www.mola.tv termasuk juga laga tunda Liverpool vs Manchester United.

Selain itu, pekan ini akan menjadi penentu Manchester City bisa memastikan gelar lebih cepat atau tidak. The Citizens asuhan Pep Guardiola akan bertamu ke markas Newcastle pada Sabtu (15/5).

Sementara rival sekotanya, Man United, akan melakoni 2 laga berat sekaligus dalam 3 hari.

Pada Rabu (12/5) Setan Merah akan menjamu Leicester di Old Trafford.

Lalu 2 hari berselang, Edinson Cavani dan kawan-kawan akan kedatangan tamu lagi, Liverpool.

Pertandingan melawan Liverpool seharusnya dihelat pada 2 Mei lalu. Namun, karena situasi di Old Trafford tidak kondusif saat itu maka laga ditunda hingga Jumat (14/5).

Sehari sebelumnya, akan ada Derby London antara Chelsea vs Arsenal di Stadion Stamford Bridge.