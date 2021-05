Susunan Pemain Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris, Tuchel Siapkan Hakim Ziyech dan Ngolo Kante

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris, Kamis (13/5/2021) di Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Hakim Ziyech dan Ngolo Kante disiapkan Thomas Tuchel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Arsenal di laga Liga Inggris, Kamis (13/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Thomas Tuchel siapkan Hakim Ziyech dan Ngolo Kante.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Arsenal via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.15 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Arsenal bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Hakim Ziyech dan Ngolo Kante disiapkan Thomas Tuchel untuk bermain.

Duel Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Susunan Pemain Man United vs Leicester Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Edinson Cavani Main

Baca juga: Striker Asing Persib Bandung Tak Kembali dari Liga Italia Jelang Liga 1 2021, Ini Kata Maung Bandung

Baca juga: Susunan Pemain Levante vs Barcelona Liga Spanyol Live Bein Sports 1 Malam Ini, Lionel Messi Main

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live Bein Sports Mulai Malam Ini, Inter Milan vs AS Roma, Juventus & AC Milan

Skuad Chelsea tengah dalam moral bertanding yang bagus, usai memetik kemenangan penting 1-2 di markas Manchester City pada pekan 35 lalu.

Secara keseluruhan, performa The Blues dalam 5 penampilan terakhir di ajang Premier League juga sangat baik.

Tim asuhan Thomas Tuchel tak terkalahkan, dengan mengemas 4 kemenangan dan 1 kali imbang.

Berkat hasil tersebut Chelsea kini bertengger di peringkat 3 klasemen Liga Inggris, dengan koleksi 64 poin.

The Blues sukses menggeser posisi Leicester City yang pekan lalu secara mengejutkan tumbang 2-4 saat menjamu Newcastle United.

Di sisi lain, Arsenal juga memperlihatkan tren membaik dalam 2 penampilan terakhir di EPL.