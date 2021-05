Susunan Pemain Inter Milan vs AS Roma Liga Italia Kamis (13/5), Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia Serie A, Kamis (13/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.COID – Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia Serie A, Kamis (13/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku di perayaan Juara Liga Italia atau Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs AS Roma dimulai pukul01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Inter Milan vs AS Roma bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku cs dan Antonio Conte rayakan Juara Liga Italia atau Scudetto.

Duel Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Kedua tim sedang dalam rasa kepercayaan diri yang tinggi setelah menang besar dari lawan masing-masing pada laga terakhir.

Inter Milan menang 5-1 saat menjamu Sampdoria, pada Sabtu (8/5/2021) lalu.

Lima gol bagi Inter Milan dicetak oleh Roberto Gagliardini (4’), Alexis Sanchez (26’ dan 36’), Andrea Pinamonti (61’), dan Lautaro Martinez (70’).

Sementara itu, AS Roma menang telak dengan skor 5-0 saat menjamu Crotone pada Minggu (9/5/2021) kemarin.

Lima gol bagi AS Roma dicetak oleh Borja Mayoral (47’ dan 90’), Lorenzo Pellegrini (70’ dam 73’), dan Henrikh Mkhitaryan (78’).

Pada pertemuan pertama mereka di Serie A musim ini, AS Roma hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Inter Milan.