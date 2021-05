Susunan Pemain & Link Streaming Sassuolo vs Juventus Liga Italia Live Bein Sports Xtra, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sassuolo vs Juventus di Liga Italia Serie A, Kamis (13/5/2021) via Live Streaming Bein Sports Xtra, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID – Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sassuolo vs Juventus di Liga Italia Serie A, Kamis (13/5/2021) via Live Streaming Bein Sports Xtra dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Sassuolo vs Juventus dimulai pukul01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports Xtra dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Sassuolo vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports Xtra dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo dalam kondisi fit.

Duel Sassuolo vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports Xtra dan tak pasti via RCTI +.

Anomali terjadi jika melihat klasemen Liga Italia 2020/2021 saat ini.

Juventus yang superior dalam beberapa musim sebelumnya, kini tak tersendat di bawah asuhan Andrea Pirlo.

Selain gagal mempertahankan scudetto yang telah direbut Inter Milan sebagai juara Liga Italia Serie A musim ini, Si Nyonya Tua juga harus terlempar dari posisi 4 besar alias zona Liga Champions.

Kekalahan dari AC Milan 0-3 di kandang sendiri akhir pekan kemarin memastikan Juve harus bekerja ekstra keras untuk meraih tiket UCL lagi.

Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sudah ditunggu Sassuolo di pekan 36.

Juventus wajib waspada. Sassuolo musim ini bermain sangat bagus terutama di 6 pertandingan terakhir.