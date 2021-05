Tangisan Mulan Jameela di Acara Dul dan Tissa Biani, Turut Disaksikan Maia Estianty dan Ahmad Dhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan antara musisi Maia Estianty dengan Mulan Jameela dan Ahmad Dhani lagi - lagi menjadi sorotan.

Setelah beberapa kali dipertemukan dalam acara Indonesian Idol dan pernikahan Atta Halilintar bersama Aurel Hermansyah satu bulan lalu, kali ini Maia dan keluarga mantan suaminya itu lagi - lagi dipertemukan dalam satu kesempatan.

Meski masih saling melontarkan sikap dingin akibat perseteruan yang terjadi belasan tahun silam, kini Maia Estianty dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela kembali dipertemukan untuk memberikan dukungan bagi Dul Jaelani yang baru saja meresmikan film barunya bersama Tissa Biani.

Dalam acara tersebut Maia Estianty nampak didampingi oleh Irwan Mussry sementara Mulan Jameela hadir bersama Ahmad Dhani dan anak - anak mereka termasuk Al Ghazali.

Momen kedatangan keluarganya untuk mendukung sang putra sambung bahkan diunggah Mulan melalui akun instagram pribadinya @mulanjameela1, Rabu (12/5/2021)

"Bismillahirahmanirrahim. 2 hari lalu bersama keluarga memberi support terbesar kami untuk anak sholeh yang super baik hati, kakak @duljaelani bersama anak cantik imut dan menggemaskan @tissabiani," tulis Mulan.

Tak hanya memberikan dukungan, Mulan juga turut memberikan komentarnya pada film pertama Dul Jaelani tersebut.

"Selamat dan sukses untuk kalian. Film "Dear Imamku" ini berhasil membuat aku nagis berkali2, suedih beneran deh, dan gak nyangka kak Dul oke juga aktingnya. Bikin menyayat hatikuh. Proud of U kak Dul. Terus berkarya dan always spread your positive vibes to the world," imbuhnya lagi.

Serupa dengan Mulan, sebelumnya Maia juga turut mengunggah momen saat ia memberikan dukungan pada Dul dengan berfoto bersama ibunda Tissa Biani.

Dilansir melalui unggahan di instagram pribadi @maiaestiantyreal, Senin (10/5/2021) Keduanya tampil kompak dengan merangkup putra dan putri mereka masing - masing.