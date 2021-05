Yamaha Kembali Dominasi Ajang Penghargaan Otomotif Award 2021

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Yamaha kembali menunjukan dominasinya dalam hal perolehan penghargaan di ajang bergengsi Otomotif Award 2021 yang ditayangkan melalui siaran streaming di kanal Youtube Otomotif TV pada Sabtu, 24 April 2021.

Sebanyak delapan produk unggulan Yamaha dari berbagai model dan segment berhasil terpilih sebagai motor terbaik dikelasnya. Hal tersebut setelah melalui serangkaian seleksi dan uji performa yang dilakukan oleh pihak Otomotif selaku penyelenggara Award.

“Kami mengapresiasi konsumen, dealer dan juga para staff karena berkat mereka Yamaha kembali memenangkan banyak penghargaan di ajang Otomotif Award 2021. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan besar bagi kami bahwa desain, fitur, teknologi, dan performa motor-motor Yamaha dapat diterima dengan sangat baik di Indonesia. Kami akan terus berupaya untuk mengembangkan dan menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan layanan pelanggan dengan dealer,” ungkap Takeyama Hiroshi, Deputy Director Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Dari kedelapan produk yang berhasil menyabet penghargaan, empat diantaranya berasal dari kategori Sport. Kemudian disusul tiga dari MAXi Yamaha dan satu dari jenis motor bebek atau Moped.

Di kategori Sport, untuk yang kesekian kalinya All New R15 dinobatkan sebagai Best of Sport Fairing 150cc, ditemani MT 15 yang menadapatkan predikat Best of Sport Naked 150cc. Lalu dua motor teranyar yang di tahun lalu menjadi pelengkap dari line up Sport Yamaha juga turut mendapat apresiasi penghargaan dimana All New XSR 155 dinobatkan sebagai Best of Sport Retro dan WR 155 R diganjar sebagai Best of Low Dual Purpose.

Sementara dikeluarga MAXi Yamaha. Motor stylish LEXi ditetapkan sebagai Best of Medium Skutik 125 cc, lalu dua Matik besar yaitu XMAX mendapat Best of High Skutik dan TMAX DX sebagai Best of Big Skutik.

Untuk kategori Bebek atau Moped, MX-King 150 tetap mempertahankan pialanya sebagai Best of Cub 150cc di ajang penghargaan bergengsi ini (Otomotif Award).

Banyaknya kategori penghargaan yang disematkan pada motor Yamaha tidak terlepas dari komitmen Yamaha untuk senantiasa berinovasi dalam menghadirkan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keingina konsumen. Sehingga dapat menghadirkan pengalaman berkendara baru yang lebih menyenangkan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait keunggulan dan kelebihan produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/ .