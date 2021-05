LINK Nonton TV Online Man United vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV Jam 01.15 WIB

Link Live Streaming Man United vs Liverpool di Liga Inggris, Jumat (14/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Edinson Cavani dan Mo Salah main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikanl Live Streaming Man United vs Liverpool di laga Liga Inggris, Jumat (14/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Mo Salah dan Edinson Cavani main.

Sebuah duel akbar akan tersaji di Old Trafford pada dini hari nanti.

Sang tuan rumah, Manchester United akan menjamu rival bebuyutan mereka, Liverpool di pertandingan tunda pekan ke-34 EPL.

Duel ini sebenarnya dijadwalkan pada tanggal 2 Mei kemarin.

Namun karena adanya demonstrasi dari para fans Manchester United yang berakhir rusuh, laga harus ditunda.

Kedua tim punya misi yang berbeda di laga ini, Liverpool wajib memenangkan laga ini karena mereka tertinggal tujuh poin dari Chelsea yang berada di peringkat empat.

Sementara United cenderung lebih tanpa beban, karena mereka sudah dipastikan tidak menjadi juara EPL dan mereka juga sudah mengamankan satu tempat di UCL musim depan.