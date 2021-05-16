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Hasil UFC Hari Ini : Charles Oliveira Resmi Jadi Penerus Khabib Nurmagomedov Setelah Bekuk Chandler
Charles Oliveira mengalahkan Michael Chandler pada ronde kedua dalam ajang UFC 262 dan resmi gantikan posisi Khabib Nurmagomedov
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil UFC 262 hari ini Minggu (16/5) mencatatkan nama Charles Oliveira sebagai pemenang atas lawannya Michael Chandler.
Charles Oliveira pun kini resmi jadi penerus takhta Khabib Nurmagomedov dengan menjadi juara kelas ringan UFC 262.
Charles Oliveira mengalahkan Michael Chandler pada ronde kedua dalam ajang UFC 262 yang dihelat di Toyota Center, Houston, Amerika Serikat.
Sabuk juara kelas ringan UFC yang sempat lama dipegang Khabib Nurmagomedov pun kini menjadi milik Charles Oliveira.
Usai sempat terpojok dan kewalahan di ronde pertama, Charles Oliveira lantas bangkit.
Ia menyelesaikan perlawanan Michael Chandler di ronde kedua hanya dalam tempo 19 detik.
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Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Charles Oliveira membuat Michael Chandler tak berdaya di pojok oktagon.
Kemenangan Oliveira atas Chandler pun diiringi sejumlah rekor.
Pertama, Oliveira menjadi petarung UFC yang membutuhkan paling banyak laga untuk meraih sabuk emas juara.
Hasil UFC
UFC
Charles Oliveira
Charles Oliveira vs Michael Chandler
Michael Chandler
Khabib Nurmagomedov
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