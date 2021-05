LINK Streaming West Brom vs Liverpool Liga Inggris Live TV Online Net TV Malam Ini, Mo Salah Malah

Link Live Streaming West Brom vs Liverpool di Liga Inggris, Minggu (16/5/2021) di Live Streaming Mola TV & Live Streaming Net TV, Mo Salah main

The Reds butuh poin penuh dalam laga kontra WBA guna menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan.

Saat ini, pasukan Jurgen Klopp masih duduk di urutan 5 klasemen Liga Inggris dengan 60 poin, selisih 4 angka dari Chelsea yang telah memainkan 36 laga.

Keuntungan sedikit berpihak pada Liverpool dalam laga nanti. Selain keunggulan kualitas pemain, The Reds juga lebih baik dalam rekor pertandingan.

Calon lawannya, West Brom, sudah tidak punya kepentingan lagi di EPL dan dipastikan terdegradasi.

Raihan 26 poin The Baggies sudah tidak mungkin bisa mengejar 37 angka milik Brighton dengan 3 laga tersisa.

Selain itu, pasukan Sam Allardyce juga tampil buruk dalam 4 pekan terakhir Liga Inggris.