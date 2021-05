Susunan Pemain AC Milan vs Cagliari Liga Italia Malam Ini, Ibrahimovic Absen, Diaz & Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Cagliari di Liga Italia Serie A, Senin (17/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic absen digantikan Ante Rebic, Hakan Calhanoglu dan Brahim Diaz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Cagliari di Liga Italia Serie A, Senin (17/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic absen digantikan Ante Rebic, Hakan Calhanoglu dan Brahim Diaz.

Milan memasuki laga ini dengan rasa percaya diri besar usai menghajar Torino dengan skor telak 7-0 tengah pekan lalu.

Skor ini memecahkan rekor kemenangan terbesar di Serie A.

Rossoneri sempat bermasalah dengan penyelesaian akhir, khususnya di tengah absennya Zlatan Ibrahimovic.

Namun, Milan tampil apik dengan rerata 4 gol per pertandingan dalam tiga laga terakhir.

Milan bakal punya motivasi ekstra dalam duel kontra Cagliari nanti. Jika berhasil memenangi pertandingan, mereka dipastikan mengantongi satu tiket tampil di Liga Champions musim depan.

Milan memang masih akan menghadapi Atalanta di pekan terakhir Serie A.