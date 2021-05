Wisata Kalsel, Tiket Masuk Hanya Rp 5.000 Per Orang di Pulau Mas Kabupaten HST

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Berwisata ke Pulau Mas di Desa Baru Waki, Kecamatan Batubenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan, tidaklah mahal.

Bahkan bisa dibilang ini adalah tempat wisatawa alam di Kabupaten HST tersebut murah meriah.

Pengunjung cukup membayar harga tiket masuk Rp 5.000 per orang, plus parkir sepeda motor Rp 5.000 per unit dan Rp 10.000 untuk mobil.

Lahan parkir di area wisata Wisata Alam Pulau Mas HST inipun sangat luas, mampu menampung banyak mobil dan sepeda motor.

Adapun biaya lainnya, sesuai request. Seperti jika ingin naik rakit bambu bermesin, membayar Rp 1.000 ribu per orang pulang pergi.

Kemudian sewa lapak Rp 30.000 jika membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama teman-teman atau keluarga, dengan waktu yang tak dibatasi.

Mencapai lokasi Pulau Mas pun cukup mudah. Dari Kota Barabai, ibu kota Kabupaten HST bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Untuk angkutan umum tak tersedia.

Dari Desa Haliau, pengunjung bertemu simpangan sebelah kanan jalan lalu masuk ke arah Taman Baruh Bunga dan Gua Limbuhang. Selanjutnya, ambil jalan lurus hingga ketemu Desa Baru Waki.

Hanya sekitar 100 meter masuk desa tersebut, sudah terlihat belokan menuju Pulau Mas yang ditandai papan nama.

Pengendara kendaraan roda dua maupun empat, bisa langsung masuk ke lokasi wisata, dengan jalan dan kondisi lahan berupa tahan tak beraspal.

