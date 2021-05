Pasca Lebaran 2021, Berikut Pantauan Harga Bahan Pokok di Batola Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pekan pertama pasca Lebaran 2021, harga bahan pokok di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data yang di keluarkan Diskoperindag Batola,terpantau stabil, Selasa (18/5/2021).

Beberapa harga komoditas yang sempat naik kini terpantau turun kembali. Di antaranya cabai tiyung, semula 55 ribu per kilo sempat naik menjadi 90 ribu. Kini turun kembali menjadi 80 ribu per kilo.

Begitu pula cabai merah, turun 20 ribu per kilo, semula 60 ribu menjadi 40 ribu per kilo. Daging sapi semula 130 ribu menjadi 125ribu per kilo.

Kemudian tomat turun 2 ribu per kilo, semula 12 ribu menjadi 10 ribu, ikan segar tongkol turun 4 ribu per kilo, semula 34 ribu menjadi 30 ribu dan ikan peda turun 5 ribu, semula 50 ribu menjadi 45 ribu per kilo.

Adapun sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya wortel dsn kentang sama-sama naik 5 ribu per kilo. Dari 15 ribu menjadi 20 ribu. Sedangkan kol naik 10 ribu, dari 10 ribu menjadi 20 ribu.

Bawang prei naik 10 ribu, dari 30 ribu menjadi 40 ribu, cabe rawit lokal, semula 75 ribu menjadi 80 ribu dan kacang hijau naik 3 ribu, semula 24 ribu menjadi 27 ribu.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)