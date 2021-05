Susunan Pemain Brighton vs Man City Liga Inggris Malam Ini, Sergio Aguero & Kevin de Bruyne Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Brighton vs Man City di Liga Inggris, Rabu (19/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Kevin de Bruyne dan Sergio Aguero absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Brighton vs Man City di laga Liga Inggris, Rabu (19/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Kevin de Bruyne dan Sergio Aguero absen.

Dalam laga yang tayang lewat live streaming di Mola TV, The Citizens sang juara EPL bisa melakukan pemanasan jelang final UCL.

Hanya menyisakan 2 pertandingan saja di Premier League musim ini, fokus City tentunya sudah terbelah ke Final Liga Champions versus Chelsea.

Dengan kata lain, sisa 2 laga kontra Brighton dan Everton akan dijadikan persiapan maksimal jelang duel kontra The Blues di Estadio do Dragao, Porto.

Pep Guardiola sendiri tak menyangkal bahwa Manchester City telah menantikan pertandingan final tersebut.

Namun baginya, para pemain tetap harus bermain serius di sisa laga Liga Inggris sebagai salah satu bentuk persiapan laga final itu.

“Menyiapkan tim sebaik mungkin melawan Brighton akan membantu kami untuk siap bermain di final. Kami harus fokus sepenuhnya ke pertandingan di Amex. Kami akan gagal mempersiapkan diri dengan baik untuk final jika melupakan persiapan melawan Brighton,” kata Guardiola.