Susunan Pemain Chelsea vs Leicester Liga Inggris Malam Ini, Tuchel Siapkan Werner, Mount & Havertz

The Blues dikalahkan Leicester di final Piala FA 2020/2021 dengan skor 0-1 pada Minggu (16/5/2021) dini hari.

ni membuat kesempatan tim asuhan Thomas Tuchel meraih gelar ganda musim ini kandas. Satu-satunya gelar yang bisa dimenangi The Blues tinggal UCL.

Saat menghadapi Leicester akhir pekan lalu, kendati mendominasi permainan dengan 64,1 persen penguasaan bola berbanding 35 persen, Chelsea gagal mencetak gol.

Malah Leicester yang berhasil memecah kebuntuan melalui Youri Tielemans (63'). Upaya Chelsea sempat membuahkan hasil ketika Wes Morgan melakukan gol bunuh diri (89').

Namun, gol itu tidak disahkan wasit sehingga The Blues tumbang.

"Anda harus bertahan dengan baik ketika unggul 1-0 dengan 15-20 menit terakhir tersisa. Anda harus mencoba dan menutup permainan," terang pelatih The Foxes, Brendan Rodgers.