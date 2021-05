Susunan Pemain Man United vs Fulham Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, David de Gea Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Fulham di Liga Inggris, Rabu (19/5/2021) di Live Streaming Mola TV, David de Gea absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Fulham di laga Liga Inggris, Rabu (19/5/2021) via Live Streaming Mola TV. David de Gea absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Fulham pukul 00.00 WIB.

Dean Henderson dipilih Ole Gunnar Solskjaer ketimbang David de Gea.

Duel Manchester United vs Fulham di Liga Inggris.

Dalam 2 pekan laga EPL sebelumnya, skuad asuhan ole Gunnar Solskjaer tercatat selalu kalah meski saat itu mereka tampil di markas sendiri.

Mereka kalah 1-2 dari Leicester City pada pekan 36.

Lantas kembali tumbang 2-4 dari Liverpool, dalam laga tunda pekan 34.

Deretan hasil minor tersebut membuat raihan poin Man Utd tak beranjak dari angka 70.

Bahkan kekalahan dari Leicester turut memastikan gelar juara EPL tahun ini jatuh ke tangan Manchester City, pasalnya defisit poin MU secara matematis sudah tak bisa lagi mengejar sang rival sekota.

Saat ini Man Utd masih cukup nyaman di peringkat 2 klasemen Liga Inggris, dengan keunggulan 4 angka dari Leicester di tangga ke-2.