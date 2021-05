Curhat Syahrini pada UAS Soal Keinginan Berhijab Dulu Bikin Heboh, Kini Istri Reino Barack Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini sempat bikin heboh setelah curhat pada Ustadz Abdul Somad atau UAS soal keinginannya berhijab.

Curhat penyanyi yang akrab disapa Incess itu terjadi sebelum dia menikah dengan Reino Barack.

Setelah beberapa tahun menikah, kini Syahrini kerap tampil berhijab.

Setidaknya, hal itu terlihat dari posting di akun instagram Incess selama Ramadhan hingga baru-baru ini.

Terbaru, Syahrini memposting fotonya berhijab warna coklat.

Dalam captionnya, dia menyebut sudah menyelesaikan puasa syawal.

"Asyiiikkk Besok Hari Terakhir Puasa Syawal,

Semangat Yaa Yg Masih Puasa Bulan Syawal !" tulisnya.

Sebelumnya, Syahrini juga memposting foto berhijab dengan baju biru bergaris.

"ALLAH SWT Is The Creator All Of Things !" ujarnya.

Bahkan, sebelumnya lagi dia memposting foto berhijab dengan baju gamis panjang.