Postingan Dian Sastrowardoyo Disorot, Rayakan 11 Tahun Pernikahannya dengan Indraguna Sutowo

BANJARMASINPOST.CO.ID - 11 tahun menikah dengan Maulana Indraguna Sutowo, rumah tangga Dian Sastro tak pernah diterpa isu miring.

Disas, begitu ia dikenal, telah dikaruniai 2 anak dari Indraguna, 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Dian Sastro dan sang suami merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 tahun.

Makan malam romantis berdua. Dian nampak cantik dengan dress berwarna merah muda.

Suami memakai setelan serba hitam.

Kemudian Dian menuliskan rasa syukurnya karena sejak 18 Mei 2010 mengikat janji suci, ia bahagia bisa bersama sang suami.

Berikut postingannya:

Thank you for being with me.

(terima kasih sudah mau bersamaku)

I'm grateful for us being us,

