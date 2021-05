Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live Net TV & Mola TV, Man City vs Everton, Man United & Chelsea Main

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV, Ada Wolves vs Manchester United, Aston Villa vs Chelsea, Manchester City vs Everton dan Liverpool vs Crytsal Palace

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2020/2021 pekan 38 mulai Minggu (23/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV. Ada Wolves vs Manchester United, Aston Villa vs Chelsea, Manchester City vs Everton dan Liverpool vs Crytsal Palace.

Seluruh rangkaian pertandingan pekan penentuan Liga Inggris ini bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan beberapa laga via Siaran Langsung Net TV.

Duel Wolves vs Manchester United, Aston Villa vs Chelsea, Manchester City vs Everton dan Liverpool vs Crytsal Palace jadi Jadwal Liga Inggris pekan terakhir dan tayang via Live Streaming Mola TV. Sebagian bisa diakses via Live Streaming Net tv.

Man City sudah dipastikan menjadi juara EPL musim ini setelah pesaing terberatnya, Man United, gagal menang di pekan 36 lalu. Total 80 poin City kala itu sudah tidak mungkin dikejar oleh Setan Merah yang baru mengoleksi 70 poin.

Kendati demikian, persaingan di papan atas Liga Inggris belum usai. Liverpool dan Leicester masih berjuang untuk 1 tiket Liga Champions musim depan.

Saat ini, Leicester berada di urutan 5 klasemen dengan 66 poin, sama dengan koleksi Liverpool yang berada di atasnya. Jamie Vardy dan kolega hanya kalah rekor head to head dari The Reds.

Untuk itu, sambil berharap Liverpool tergelincir di laga terakhir, The Foxes wajib menang melawan Tottenham pada Minggu (23/5) malam.

Sementara itu, Leeds dipastikan bakal finis di peringkat 10 klasemen EPL musim ini. Aston Villa dengan 52 poinnya sudah tidak mungkin lagi menggeser The Peacocks yang telah menorehkan 56 poin.

Rintangan yang harus dilewati Leicester untuk finis di 4 besar cukup berat. Mereka harus mengalahkan Tottenham di pekan terakhir liga.

The Foxes akan menjamu Tottenham pada Minggu (23/5) malam pukul 22.00 WIB.