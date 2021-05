Jadwal Turnamen Pramusim Nine Sports Jelang Liga 1, Ada Arema, Persebaya, Persija, Barito & Sabah FC

Ilustrasi kabar seputar Liga 1 2020. Jadwal turnamen pramusim Nine Sports jelang Liga 1 dan Liga 2, Arema FC, Persebaya Surabaya, Barito Putera, Persija Jakarta dan Sabah FC ikut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal turnamen pramusim Nine Sports jelang Liga 1 dan Liga 2, Arema FC, Persebaya Surabaya, Barito Putera, Persija Jakarta dan Sabah FC ikut.

Setelah Piala Menpora 2021, turnamen pramusim lainnya sebelum kick off Liga 1 dan Liga 2 2021 direncanakan akan digelar lagi. Kali ini adalah perusahaan Nine Sport Inc. selaku penyelenggara.

CEO Nine Sports Inc. Arif Putra Wicaksono mengatakan bahwa pihaknya berniat menghelat turnamen pramusim tersebut pada Juni 2021 mendatang dan dijadwalkan selesai 10 hari sebelum kompetisi Liga 1 2021 dimulai.

Hanya saja, hingga saat ini belum diperoleh kepastian kapan Liga 1 2021 bakal kick-off mengingat PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi masih menunggu turunnya izin keramaian dari kepolisian.

“Jadi, jadwal turnamen nanti bergantung pada tanggal liga. Untuk perizinan dan koordinasi dengan pihak terkait, kami masih berkomunikasi dengan mitra-mitra kami," ungkap Arif Putra Wicaksono.

Mengenai klub-klub peserta, Nine Sports menyebutkan sudah ada 14 tim yang bersedia berpartisipasi di turnamen pramusim nanti, termasuk klub-klub dari Liga 1 maupun Liga 2. Bahkan, Nine Sports berencana mengundang klub luar negeri.

"Sampai saat ini, kurang lebih ada 14 tim yang menyatakan ingin ikut ambil bagian," kata Arif Putra Wicaksono.

Klub-klub Liga 1 yang diklaim bakal ikut turnamen pramusim Nine Sports di antaranya adalah Arema FC, Persebaya Surabaya, Barito Putera, serta juara Piala Menpora 2021, Persija Jakarta, dan masih diupayakan beberapa klub mapan lainnya.

”Kami berkomunikasi dengan Persib. Untuk Bali United saat ini masih disibukkan persiapan Piala AFC," ujar Arif Putra Wicaksono.

Sedangkan dari Liga 2 ada klub yang dimiliki Raffi Ahmad dan Rudy Salim yakni RANS Cilegon FC, Persis Solo kepunyaan Kaesang Pangarep, Erick Thohir, dan Kevin Nugroho, juga Sriwijaya FC, PSMS Medan, serta PSG Pati.