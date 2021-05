40 Peserta Seleksi Calon Taruna Akpol Jalani Tes Kesamaptaan Jasmani

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penerimaan Terpadu Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran (TA) 2021 Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memasuki tahap tes kesamaptaan jasmani.

Sejak Selasa (18/5/2021), 40 peserta seleksi dari sumber calon Akpol mengikuti tes kesamaptaan jasmani yang digelar di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dari jumlah peserta tes yang tersisa itu, 37 di antaranya merupakan peserta laki-laki dan 3 peserta perempuan.

Tak dapat dikatakan mudah, dalam tahapan tes ini, setiap peserta Calon Taruna dan Taruni Akpol harus menjalani sederet aktivitas fisik.

Yaitu di antaranya meliputi Lari 12 Menit, Pull Up atau Chinning, Sit Up, Sit Up dan Renang.

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani yang menjadi bagian rangkaian tes dalam seleksi ini juga mendapat perhatian penuh dari Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto dan Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono.

Kapolda dan Wakapolda Kalsel bahkan memantau langsung jalannya tes kesamaptaan jasmani bersama Irwasda Polda Kalsel, Kombes Pol Heri Armanto Sutikno dan Pejabat Utama Polda Kalsel.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i Jumat (21/5/2021) mengatakan, tes kesamaptaan jasmani merupakan cara untuk melihat kesiapan dan ketahanan fisik para Calon Taruna dan Taruni Akpol

Panitia daerah di Polda Kalsel kata Kabid Humas juga terus memastikan agar pelaksanaan rangkaian tes berlangsung sesuai kriteria yang ditetapkan Polri.

Dimana prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) menjadi acuan dalam seluruh rangkaian tes dan seleksi.

“Panitia mendapatkan pengawasan baik dari internal maupun eksternal, sesuai MoU Pakta Intregritas dengan prinsip BETAH. Sehingga dalam pencarian calon pemimpin benar benar bersih, sesuai keinginan Pemerintah,” ucap Kabid Humas.

